Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in amore attenzione perché oggi potreste restare delusi dal comportamento del partner. Sul lavoro è arrivato il momento di affrontare i problemi trascurati finora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2023: Toro

Caritoro, oggi è la giornata giusta per dichiarare il vostro amore e se siete in coppia da molto anche per fare un passo in avanti. Sul lavoro c'è qualche difficoltà con la gestione dei soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, siete protetti da una bella luna in questa giornata quindi tranquilli. Sul lavoro arriva un grandee desiderio di cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore non sta andando tutto come vorreste quindi cercate di approfondire la questione con il partner oltre che con voi stessi. Sul lavoro con la primavera bisognerà prendere decisioni importanti.



