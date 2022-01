Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, sentite una certa stanchezza nella vita amorosa che vi porta un po' di malumore. Sul lavoro avete ricevuto una conferma recentemente ma se c'è ancora qualcosa che non vi soddisfa come dovrebbe, fate in modo che esca dalla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022: Toro

Cari toro, se siete single non chiudetevi in voi stessi perché gli incontri sono favoriti. Sul lavoro, Luna e Sole sono favorevoli quindi via libera alle idee che saranno apprezzate da tutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, per avere un bel cielo per l'amore bisognerà aspettare marzo e, per ora, meglio avere pazienza. Sul lavoro state attenti peché ci sono accordi da rinnovare entro maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, siete un po' stanchi dal punto di vista amoroso anche perché sono tante le cose che non vi vanno tanto bene nella vostra relazione. Sul lavoro, non fatevi travolgere dall'agitazione perché anche se ci sono problemi si risolveranno.



