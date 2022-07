Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, ottime notizie su fronte amoroso ma meglio mettere essere chiari fin da subito su quello che si vuole. Sul lavoro i grandi cambiamenti ci saranno in autunno, per ora bisogna solo andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2022: Toro

Cari toro, attenzione oggi perché la luna è contraria quindi c'è rischio di discutere tanto in amore. Sul lavoro arrivano belle occasioni, dovete solo imparare a gestire meglio i soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore dovete farla voi la prima mossa, non state ad aspettare gli altri. Sul lavoro aspettatevi una bella notizia che vi cambierà la giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, l'amore è un po' in crisi oggi quindi meglio non favorire le discussioni con il partner. Sul lavoro cercate di stare tranquilli e non fatevi bloccare dalle solite ansie.



