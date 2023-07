Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata può portare l'amore quindi tenete d'occhio qualcuno del segno dei gemelli, leone o sagittario. Periodo importante per chi vuole cambiare vita e fare scelte decisive. Ora avete una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2023: Toro

Cari toro, questa è una domenica che aiuta a recuperare un po' di energie anche se in amore restano molte incertezze. I cuori solitari vivono emozioni passeggere, non avete voglia di vivere di nuovo situazioni complesse in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a un calo di forma a causa della luna opposta. Fate solo lo stretto indispensabile perché oggi accuserete una forte stanchezza anche se il cielo resta molto bello in generale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, arrivano momenti importanti e occasioni imperdibili per chi ha diversi progetti nel cassetto. Torna anche una bella voglia di amare ma le storie inutili devono essere cancellate.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 luglio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione