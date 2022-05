Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 maggio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2022: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi inizia non proprio benissimo per i sentimenti ma ci sarà modo di recuperare già dal pomeriggio. Sul lavoro nessuna novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2022: Toro

Cari toro, per l'amore non sono giornate bellissime queste ma cercate di non scoraggiarvi. Per quanto riguarda il lavoro siete un po' più stressati del solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2022: Gemelli

Cari gemelli, se siete alla ricerca dell'anima gemella dovrete aspettare ancora un po'. Per quanto riguarda il lavoro aspettatevi belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è in transito nel vostro cielo e porta tante nuove emozioni. Sul lavoro aspettatevi qualche discussione con i colleghi.



