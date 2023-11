Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, siete dei combattenti di natura e in questo periodo proprio a causa di questa vostra indole siete molto affaticati. State cercando di fare grandi cose, avete in testa obiettivi importanti ma adesso è anche tempo di ritrovare un po' di tranquillità. Questo è un giorno che nasce con una luna in quadratura e c'è ancora più tensione addosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2023: Toro

Cari toro, bisogna essere pazienti perché la seconda parte di novembre sarà migliore. Giove nel segno significa protezione quindi non preoccupatevi. Oggi l'oroscopo è migliore rispetto a ieri ma è sempre importante mantenere un sano senso della diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, la necessità più grande che avete è di cancellare tutto ciò che c'è stato di negativo nel passato. Oggi avete un po' di pensieri sui soldi. Saturno negativo blocca un po' ma Venere torna favorevole dalla prossima settimana e porterà un po' di tranquillità in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, ci vorrebbe un po' di relax in questa settimana ch vi vede protagonisti. Non siate diffidenti perché con Giove e Saturno favorevoli tutto è in discesa. Se un rapporto è in crisi, parlate subito di quello che non va.



