Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi favorisce gli incontri e permette a tutti di recuperare il terreno perso il amore. Sul lavoro portate avanti i progetti ma non siate troppo pretenziosi nè verso voi stessi nè verso gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021: Toro

Cari toro, il cielo chiede di fare prudenza in amore e soprattutto alle parole di troppo. Sul lavoro non è un periodo brillante quindi si dovrà aspettare un po' prima di vedere buoni risultati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, il vostro piano di costruire un rapporto tranquillo potrebbe mostrare i suoi frutti. Giove e Saturno a favore aiutano sulla sfera professionale con nuove proposte in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, l'amore c'è ma fa discutere. Attenzione ai battibecchi. Per quanto riguarda il lavoro bisogna essere sinceri su ciò che si desidera davvero e fare anche un po' di attenzione ai soldi.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 ottobre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione