Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore soprattutto se avete a che fare con qualcuno del capricorno o del cancro. Sul lavoro, invece, è il momento ideale per un avanzamento di carriera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2022: Toro

Cari toro, la vostra relazione è più forte che mai quindi godetevi questo momento di serenità. Sul lavoro ci sarà modo di ripartire alla grande molto presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore non datevi subito per vinti, aspettate prima di capire cosa è successo. Sul lavoro chiedete aiuto se ne avete bisogno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, avete una grande voglia di innamorarvi quindi cercate di uscire il più possibile adesso che avete anche il favore delle stelle. Sul lavoro bisogna capire da che parte andare e oltrepassare gli ostacoli.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 ottobre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione