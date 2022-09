Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata promette bene per i single che potranno avere diverse occasioni di conoscere l'anima gemella. Sul lavoro bisogna valutare bene ogni nuovo progetto proposto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2022: Toro

Cari toro, siete in un periodo un po' capotico dal punto di vista dei sentimenti ma niente paura perché tra poco si sistemerà tutto. Sul lavoro non è una gran giornata per ottenere risultati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, c'è bisogno che vi prepariate per affrontare la luna che, a partire da oggi, diventerà opposta. Sul lavoro gli impegni sono tanti e le conferme ancora lontane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, l'amore procede bene e questo è il momento di godersi un po' di serenità. Sul lavoro siate più chiari in modo da evitare discussioni con i colleghi.



