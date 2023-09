Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, Marte in opposizione vi obbliga a fare un po' di ordine per quanto riguarda gli aspetti economici, ma anche il fisico e la salute richiedono le dovute attenzioni. Bisogna agire con pacatezza e pazienza di fronte alla routine quotidiana. Molto interessanti, in compenso, i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2023: Toro

Cari toro, i cambiamenti apportati - volontariamente o meno - da giugno a oggi hanno portato stanchezza e insicurezze. Giove nel vostro segno porta però a soddisfacenti conclusioni di progetti intrapresi. Ricordate che il cambiamento è talvolta sintomo di nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, la rabbia e i fastidi dovuti a progetti e idee non sviluppate come si volevano vanno amministrati bene: bisogna trovare compromessi e non agire d'impulso. La Venere favorevole porta buone notizie in campo amoroso: i problemi scemeranno e le relazioni già armoniose continueranno per la retta via.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, ogni tanto è necessario cambiare strategie, riorganizzarsi se le cose non vanno: la strada si paleserà più felice. C'è bisogno di ritrovare la serenità per andare incontro a nuove interessanti conoscenze oppure, per le coppie di lungo corso va ritrovata la complicità.



