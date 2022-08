Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2022: Ariete

Cari ariete, bello questo cielo per l'amore che vi vedrà protagonisti di bellissimi momenti emozionanti. Basta solo allontanare le paure. Sul lavoro avrete delle buone idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2022: Toro

Cari toro, in amore sarebbe meglio stare un po' attenti oggi perché potreste innervosirvi con poco. Attenzione se siete. insieme a qualcuno dello scorpione o dell'acquario. Sul lavoro ci sarà modo di crescere ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, arrivano belle notizie per i sentimenti con luna e Venere a favore. Sul lavoro siate pronti a tutto perché gli impegni e gli imprevisti oggi saranno tanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore avete voglia di fare progetti con il partner e sul lavoro siete pieni di idee, questo fine agosto sarà soprendente.



