Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, se scalpitate per nuovi progetti o impegni lavorativi è possibile la presenza di tensioni nell'aria. In generale siete in questo momento suscettibili a nervosismi e stress, che possono riguardare tanto l'amore quanto il lavoro: è importante analizzare i nuovi amori, prima di fare promesse; al tempo stesso il denaro va gestito con parsimonia. In questi giorni bisogna fare un po' di ordine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2023: Toro

Cari toro, negli ultimi tempi avete dovuto affrontare diversi cambiamenti (non sempre dettati dalla propria volontà). Di certo si presentano adesso maggiori responsabilità e qualche inevitabile incertezza; ma per fortuna, con pazienza, si potrà acquisire maggiore sicurezza. Positive notizie in arrivo per coloro che stanno affrontando questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, ci sono buone notizie per coloro che cercano l'amore o semplicemente qualche amico da frequentare, ma è comunnque importante essere predisposti per nuove conoscenze. Per spiccare il volo sarebbe ancor più consigliabile frequentare una persona dinamica e creativa, in grado di vivacizzare il torpore accumulato negli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, per questa domenica sarebbe ideale evitare contrasti e inutili discussioni: le giornate sono faticose e le polemiche darebbero il colpo di grazia. In assoluto non guasterebbe trascorrere una giornata di relax, in attesa di un recupero, previsto a partire dalla giornata di martedì.



