Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi vede un miglioramento rispetto a quella di ieri. Il periodo peggiore è passato, i dubbi iniziano a svanire e avete voglia di frequentare solo persone positive. Giove nel segno rassicura e porterà, entro fine mese, a una bella riconferma. In amore, forse, potreste rischiare un po' di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2023: Toro

Cari toro, bello questo sole che inizia un transito positivo che porta buon umore ma anche belle novità. Stanno per arrivare dei cambiamenti nella vostra vita ma non preoccupatevi perché porteranno a una grande crescita personale. Il 2023 è l'anno della rinascita, soprattutto per chi lavora in un settore creativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, cercate di frequentare solo persone positive e allontanate la negatività dalla vostra vita. Venere farà un bel transito nel segno che vi permetterà di vivere forti emozioni e trovare l'amore, se siete ancora single. Anche se Saturno, per ora è dissonante, non importa perché vi spingerà a fare di più e trovare nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, bella questa giornata che vi vede particolarmente allegri, merito anche del sole che torna a baciarvi. Chi è in attesa di una risposta di lavoro avrà belle notizie entro le prossime tre settimane. Arriva un grande momento di rinascita.



