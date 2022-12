Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, questo martedì porta una bella dose di positività e voglia d'amare. Sul lavoro c'è ancora qualche problemino da risolvere ma nulla di troppo grave.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2022: Toro

Cari toro, attenzione in amore perché c'è un po' di malcontento e potreste bisticciare facilmente con il partner. Sul lavoro c'è qualcosa di cui non siete convinti, avete bisogno di sentirvi più apprezzati dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore potrebbe esserci qualche battibecco di troppo, attenzione alle parole. Sul lavoro meglio mantenere alta la concentrazione e non distrarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, c'è qualcuno che ha iniziato a farvi battere il cuore, non abbiate paura di dichiararvi. Sul lavoro non vi sentite parte di un team, forse c'è bisogno di rivedere qualcosa.



