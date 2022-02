Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, oggi avete la luna opposta quindi attenzione in amore a piccole tensioni con il partner. Sul lavoro sta per arrivare un nuovo progetto con la persona giusta. Abbiate fiducia nel futuro. Marzo sarà un mese importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022: Toro

Cari toro, bella questa giornata anche se non mancheranno piccole dispute d'amore. Sul lavoro potrebbero esserci problemi finanziari e tutti gli accordi andrebbero conclusi oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore dovreste impegnarvi di più soprattutto se siete già interessati a qualcuno. Sul lavoro, fatevi valere, sorpattutto se volete un rinnovo di contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, sarebbe meglio farsi scivolare di dosso i malcontenti d'amore. Sul lavoro potrebbero esserci problemi ma saranno risolti nelle prossime settimane.



