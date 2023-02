Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, questo lunedì inizia con qualche dubbio d'amore. Non siete sicuri della persona che avete affianco e state pensando di rivoluzionare del tutto la vostra vita. Sul lavoro, invece, va decisamente meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata aspettatevi un po' di agitazione e anche qualche picco di stress. Le stelle non aiutano purtroppo, l'unica soluzione è un bel po' di pazienza sia in amore sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata arriva una bella ventata di positività in amore grazie anche a una bella Venere. Sul lavoro arrivano belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, le stelle vi proteggono e vi regalano un bel po' di emozioni. Sul lavoro aspettatevi novità e anche tante soddisfazioni.



