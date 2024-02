Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2024. Come andrà questa giornata di inizio settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo martedì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 febbraio 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, in questo martedì 20 febbraio le stelle vi vedono presi dalle emozioni molto particolari che hanno contrassegnato un pò tutto il mese di febbraio, ma prima nelle difficoltà, ora invece nel pieno recupero. Voi avete una grande capacità di ripresa anche quando tutto è difficile da gestire e sembra che tutto sia perso voi riuscite a tornare protagonisti grazie alla vostra forza e determinazione. Sarete forse stanchi di combattere tanto, ma è anche vero che a voi le cose semplici proprio non piacciono..

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Toro

Cari toro, state lentamente riprendendo quota, ma il vostro cielo è ancora pieno di ostacoli. Abbiate pazienza sopratutto nelle questioni di lavoro perchè ci sono cose che vi preoccupano e vi stressano, e il problema è che poi tutta quell'agitazione la portate a casa rendendo complicati anche gli amori o i rapporti in famiglia. Mantenete la calma perchè la situazione per voi migliorerà, molto, già dai prossimi giorni. Siate fiduciosi e pensate positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, la giornata del 20 febbraio per voi è ancora contrassegnata da questa venere attiva che vi spinge a puntare sugli amori esulle amicizie. Voi amate stare in compagnia, condividere le vostre serate e anche fare nuovi incontri, è quindi il momento, ora più che mai, di buttarvi nella mischia e allargare i vostri giri facendo nuove conoscenze, perchè le persone che incontrate in questo momento si riveleranno importanti, sul piano dell'amicizia, dell'amore, ma forse addirittura anche utili per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, da ora in poi sarete sempre più al centro dell'attenzione e le stelle diventeranno sempre più brillanti e generose per voi. Le incertezze ci sono sempre, ma voi siete un pò persone che hanno mille dubbi e cambiano idea repentinamente. Però questo è un momento in cui potete essere sicuri di quello che volete, quindi se avete qualcosa da dire che finora vi siete tenuti dentro per quieto vivere, sia sul lavoro che in amore, ora parlate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Leone

Cari leone, l'unico lato incerto del vostro cielo in questo momento è quello della vita sentimentale, piena di dubbi e insicurezze, nel senso che non avete da chi vi sta accanto le risposte che cercate. Se serve chiudete relazioni che, per quanto ci provate, non vi stanno portando a nulla, perchè una volta chiuso con persone che non vi danno niente potrete fare spazio a nuovi incontri più promettenti. Altro tasto dolente in questo momento sono i soldi:problemi finanziari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine,il cielo in questo martedì vi vede contiuare a navigare bene nel mare della vostra vita, sopratutto grazie alle recenti soddisfazioni che vi siete portati a casa e che ora vi danno serenità. Chi lavora a provvigione e i liberi professionisti, in particolare, non hanno veramente di che lamentarsi in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, le stelle del 20 febbraio per voi sono molto attive. I pianeti sono tutti lì a sostenervi e ad incoraggiarvi e quindi anche a nutrire la vostra ritrovata autostima. Tanto che siete tornati a dire ciò che pensate finalmente, senza farvi tanti scrupoli e suoperando la paura del giudizio. Guardate le cose in positivo, perchè tutto va migliorando,, e anche chi è alle prese con una crisi di coppia sappia che, con un pò di impegno, il momento complesso si potrà superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, sentimenti a una svolta. Questa venere vi fa mettere sotto esame le vostre relazioni e vi spinge a prendere una decisione. Cuori solitari e single in questo momento si imbatteranno solo nella possibilità di relazioni solo momentanee, in coppia potreste dover affrontare una crisi, e di certo voi siete stufi delle lamentele. Sul lavoro c'è un progetto importante nell'aria ma che si concretizzerà solo più avanti, mentre vi preoccupa una questione di soldi in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo cielo per voi oggi porta un pò di preoccupazioni e qualche rallentamento e scocciatura di troppo sul lavoro ma potete consolarvi in altri campi visto che impeto e passioni non mancano in amore. Quindi se la giornata sarà dura sicuramente in serata recupererete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi non vi accontentate ma di poco,siete sempre esigenti, ma per ottenere molto dovete dare molto. Oggi la vita torna ad essere una lotta per voi, che siete chiamati a combattere per realizzare i vostri desideri.La cosa non vi dispiace più di tanto, visto che amate le sfide e la competizione, ma questo cielo potrebbe farvi esagerare. Si rischiano arrabbiature.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, queste sono giornate di crescita per voi e, si spera, anche di amore con questa splendida venere che dovete impegnarvi a sfruttare al meglio. Le amicizie che stringete in questo moomento possono diventare qualcosa di più in campo sentimentale, ma anche rivelarsi sorprendentemente preziose sul lavoro. Non siate indecisi e bloccati dalla paura davanti a un'interessante proposta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci,torna il periodo più bello per voi. Le emozioni del cuore crescono sempre di più ed esploderanno nelle prossime settimane. Se siete delusi dall'amore sarete stupiti da amicizie che possono diventare qualcosa di più importante nei prossimi giorni. Aria di rinnovamento nella vostra vita