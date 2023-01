Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, avete un po' di confusione in testa e forse dovreste prendervi una pausa per schiarirvi le idee sa tutti i punti di vista, amoroso e lavorativo. Bisogna prendere decisioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2023: Toro

Cari toro, c'è qualche problemino economico da sistemare, attenzione quindi a non spendere troppo. Per l'amore non è la giornata ideale in quanto i litigi sono dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore ci vuole un po' più di attenzione oggi, soprattutto alle parole che si usano nei confronti del partner. Sul lavoro le vostre prestazioni sono un po' calate, tutta colpa dello stress accumulato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, oggi le stelle sono un po' dispettose quindi attenzione a qualche polemica in amore. Sul lavoro, invece, tutto procede bene, è il momento giusto per far vedere a tutti chi siete.



