Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 20 gennaio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo sabato? Il weekend sarà più soddisfacente per qualcuno e più faticoso o noioso per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, sabato 20 gennaio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni su come andrà la giornata. E ricordate di seguire il consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete l’oroscopo e poi, verificate perché le stelle danno indicazioni di massima, ma siamo noi poi a dover agire al meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, questo weekend per voi parte veramente bene. Avete voglia di fare esperienze diverse, mettervi in gioco in altri luoghi, sperimentare, conoscere cose nuove, esplorare posti, l'importante è non rovinare tutto con la fretta, quindi attenzione a non guastare bellissime idee per la pretesa di concretizzare tutto subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Toro

Cari toro, dovete superare il nervosismo che vi portate dietro da dicembre. Complicazioni sul lavoro se avete un ruolo che altri invidiano. Dovete sanare questioni in sospeso e prendere decisioni sul lavoro. In amore attenzione ai rapporti, tesi, con Bilancia, Cancro e Ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, la luna nel segno in questo weekend è un sostegno importante, che vi dona creatività, vigore, entusiasmo. In amore, se avete avuto discussioni nelle settimane passate è il momento in cui si può recuperare. La pazienza è al limite con sagittario e vergine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, non sono stelle del tutto tranquille per voi, in questo momento siete abbastanza agitati. Avete bisogno di divertirvi, lasciare andare i rapporti negativi. Sappiate però che uesto è un momento di disagio passeggero, quindi non preoccupatevi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Leone

Cari leone, c'è da mettere a tacere qualche pettegolezzo che gira su di te in questo momento. Una persona del cancro forse ti crea fastidio e ti mette i bastoni tra le ruote sul lavoro o in amore, ma tu vai oltre, avanti per la tua strada.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, Saturno opposto vi sfida in molti modi. Forse c'è qualcuno che vuole crearvi problemi e farvi inciampare, ma i pianeti vi sostengono e voi avrete modo di chiarire le situazioni più complicatedi e anche fare un'importante scelta nel campo dell'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, vi consiglierei due settimane di stop. Attenzione alle discussioni, perchè senza accorgervene potreste passare dalla parte del torno, quindi oltre al danno la beffa. Inoltre in questo momento soffrite un pò di stanchezza, colpa di preoccupazioni, pensieri. Se avete voglia di mollare tutto però, contate fino a dieci perchè in questi giorni vivi tutto in modo esasperato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, vi svegliate distratti, assonnati ma poi la giornata migliora. In questo periodo avete avuto a che fare con qualche conflitto sul lavoro, ma ora godetevi il weekend.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, in questo sabato potreste soffrire un pò la luna in opposizione, sopratutto potreste sentirvi annoiati e cercare la solitudine. Se alla fine dell'anno scorso avete fatto una scelta, lasciando una vecchia situazione forse in questo momento vi sentite ancora in bilico non avendo ancora rimesso a posto tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, molti sono i pianeti in transito nel vostro cielo, se proprio non vi va di fare nulla allora rischiate di rimanere delusi. Forse vi sentite sopraffatti da tanti impegni, ma dovreste darvi da fare al massimo e sfruttare al massimo questo cielo importante che porta grandi opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, inizia per voi una fase di revisione della vita che andrà avanti per mesi. Un'amicizia che nasce in questo momento promette bene e potrebbe crescere fino a diventare qualcosa di più importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, un pò di ansia, tensioni che però si supereranno. Sfruttate le sensazioni positive di questo periodo e di questo fine settimana per riscoprire l'amore.