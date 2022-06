Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, bella questa giornata per i contatti. Potreste stringere con la persona che vi interessa e condividere bei momenti insieme anche se, per ora, avete in testa solo lavoro e soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Toro

Cari toro, il cielo è dalla vostra parte nonostante vi sentiate sempre un po' in tensione. Sul lavoro aspettatevi un bel recupero. Torna la stabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa giornata che porta un po' di turbamenti emotivi. Sul lavoro arrivano novità insapettate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti, se avete affianco la persona giusta potrete condividere belle emozioni oggi e recuperare dopo una crisi. Sul lavoro stringete i denti, siete sulla giusta strada.



Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Leone

Cari leoncini, oggi al bando le tensioni d'amore, Venere torna protagonista del vostro cielo e vi dà una bella mano. Sul lavoro tirate fuori tutto il vostro genio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Vergine

Cari vergine, l'amore va meglio in questi giorni anche se siete ancora troppo affaticati dal troppo lavoro. I soldi? Meglio gestirli con cautela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Bilancia

Cari bilancia, le coppie che stanno vivendo un momento difficile dovranno cercare un compromesso. Sul lavoro dovete cercare di essere più chiari e diretti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore bisogna cercare di capire cosa si vuole davvero e muoversi di conseguenza. Sul lavoro sfruttate queste giornate per fare qualcosa di più.



Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Sagittario

Cari sagittario, attenzione a questo lunedì perché vi farà rimettere in dubbio i vostri rapporti. Sul lavoro il successo è assicurato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Capricorno

Cari capricorno, avete bisogno di un po' più di stabiità in amore. Sul lavoro non siete del tutto convinti di quello che state facendo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Acquario

Cari acquario, la giornata di oggi permette di ricucire un rapporto rotto di recente. Sul lavoro portate pazienza, non si può avere tutto subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 giugno 2022: Pesci

Cari pesciolini, oggi avrete modo di superare diversi ostacoli e, soprattutto, cercate di essere più positivi sul lavoro. I cambiamenti non sono mai qualcosa di negativo.