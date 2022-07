Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata inizia con un bel po' di energia da riversare tutta in amore. Sul lavoro, invece, dovreste portare a termine un accordo il più presto possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2022: Toro

Cari toro, l'amore non è andato a gonfie vele ultimamente e ci sono stati problemi con il partner ma cercate di non essere sempre troppo rigidi. Sul lavoro arrivano novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, se avete appena conosciuto qualcuno di nuovo non fatevelo scappare perché potrebbe essere la persona giusta. Sul lavoro bene per le nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, dovete prendere una decisione al più presto in amore e smetterla di tenere sempre il piede in due scarpe. Sul lavoro riceverete molte proposte, valutatele bene.



