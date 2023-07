Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, questo è un periodo un po' faticoso ma che state affrontando con grinta. In amore c'è Venere amica e Mercurio ottimo quindi favoriti i sentimenti e le coppie di lunga data. Dal 23 del mese ci sarà una situazione ancora più bella.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2023: Toro

Cari toro, cercate di stare attenti ai dettagli, soprattutto in ambito lavorativo. Se una collaborazione è stata chiusa ne arriverà subito un'altra. Attenzione solo a chiarire un po' di cose con i colleghi e nel caso di dispute, fatevi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, dovreste puntare tanto sui sentimenti oggi. Per l'amore le stelle sono ottime, un po' meno per il lavoro dove regna un po' di nervosismo. Siete ancora in attesa di una risposta lavorativa che tarda ad arrivare. L'amore va vissuto lontano dalle complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, per voi il passato è sempre molto importante e adesso tornerà a bussare alla vostra porta. Voi, però, siete stanchi di fare sempre le stesse cose e di guardarvi sempre indietro. È il momento di pensare al futuro. Possono nascere relazioni importanti.



