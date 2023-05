Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, arriva un fine settimana importante preludio di un periodo di nuovi inizi lavorativi che possono portare lontano. In primavera qualcosa è cambiato nella vostra vita. In amore, ottimi i legami con persone dei gemelli, sagittario o leone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2023: Toro

Cari toro, cercate di non farvi condizionare troppo dalle critiche nei vostri confronti. Potreste vivere un forte momento di nervosismo che potrebbe portare a chiudere anche dei rapporti di collaborazione o amicizia. Attenzione. In amore cercate di risolvere i problemi e non affrontarli con aggressività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, questo fine settimana è un po' particolare con sole e luna nel segno che però sono sottoposti alla dissonanza di Saturno. É da un po' che non riuscite a essere sereni e avete un forte bisogno di cambiamento, soprattutto sul lavoro. Per vedere novità, però, bisognerà aspettare il nuovo anno, per adesso meglio imparare a gestire gli impegni e le relazioni che si hanno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, con la luna che tocca il vostro segno per tre giorni sono favorite le emozioni. Godetevi il weekend con il partner perché sarà molto passionale. Saturno è ancora positivo quindi il lavoro porta conferme.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione