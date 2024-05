Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 20 maggio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 20 maggio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, passato un weekend un pò storto, oggi va già meglio. Questa settimana è nel segno del cambiamento: arrivano venere, giove, e già da oggi il sole a favore, il che vuol dire recupero di vitalità e di iniziativa, sopratutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Toro

Cari toro, mercurio nel segno vi chiede di rivedere i conti anche facendovi aiutare da un esperto, da un commercialista, un consulente, questa sera la luna storta porta nervosismo, basta però anche un piccolo diversivo per cambiare umore e stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, oggi arriva il sole nel vostro segno, ma è solo l'inizio perchè stanno arrivando altri pianeti che vi spianeranno la strada. E il momento di farvi notare, spingete al massimo i vostri progetti, venere aumenta il desiderio di amare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, oggi il mattino sarà un pò complesso ma con il passare delle ore la giornata, e anche il vostro umore migliorerà. Risentite ancora di qualche acciacco fisico, in serata state meglio, basta polemiche, fatevi valere ma senza esagerare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Leone

Cari leone, tante notizie positive per voi in questo lunedì: da oggi il sole finalmente non è più contrario e sta arrivando anche un giove importante che vi fa ripartire con i progetti che vi stanno a cuore. Torna anche l'amore dopo un mese difficile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, questo cielo vostro mi piace a metà, siete ancora forti, ma c' e qualche difficoltà non evidente, che agisce sottotraccia: una persona di cui non fidarsi, un problema di altri che ricade su di voi. Avete bisogno di relax, gestite le piccole conflittualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, è ora di voltare pagina, da oggi il sole è favoloso, cercate di cambiare ambiente, fare nuove amicizie. Un grande cambiamento è nell'aria: di lavoro, di progetti, di programmi. Le prossime settimane vi vedranno in piena azione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, questa luna nel segno vi porterà a fare una lucida valutazione della vostra vita, guardate a tutto quello che vorreste migliorare con sincerità perchè giove vi libera da fine maggio, e tanti obiettivi torneranno a essare alla vostra portata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, c'è nell'aria la possibilità di discussioni, il nervosismo sale e fin da adesso dovete trovare le giuste strategie per gestirlo. Il problema è che vi sentite limitati e avete voglia di ribellarvi a situazioni che vi stanno ormai troppo strette, ma riflettete bene prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, per voi sono giornate impegnative ma anche fruttuose queste. Se c'è stata qualche delusuone non ve ne curate e andate avanti. Vi servono nuove idee, alimentate la creatività, in amore possibilità di fare buoni incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, oggi questo cielo è interessante fino al primo pomeriggio, domani e dopo domani invece saranno giornate sengate più dal dovere che dal piacere. Le ultime settimane hanno messo alla prova molti rapporti, ma i nuovi incontri sono promettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 maggio 2024: Pesci

Cari pesci,il cielo migliore di questa settimana ce l'avrete da oggi a mercoledì. Mollate le persone tossiche che vi circondano, perchè non ne potete più delle critiche. In amore non mollate davanti a una crisi, c'è modo di rimediare se pensate che ne valga la pena.