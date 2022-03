Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, siete un po' nervosi oggi quindi attenzione a non essere troppo aggressivi con il partner. Anche gli investimenti andrebbero fatti con molta cautela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2022: Toro

Cari toro, oggi è un giorno molto bello per l'amore da condividere con la persona amata. Sul lavoro, invece, cercate di mantenere sempre una certa razionalità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2022: Gemelli

Bella questa luna che illumina il cielo dei gemelli e porta anche qualche piccola trasgressione. Fate attenzione ai soldi e guardate bene le proposte che stanno per arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, c'è un po' di nervosismo in amore quindi cercate di mantenere la calma il più possivile. Sul lavoro arrivano cambiamenti all'ultimo minuto ma siete protetti dalle stelle.



