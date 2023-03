Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, questa nuova settimana parte con una bella Venere che regala bellissime emozioni. Sul lavoro nonostante gli impegni arrivano belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2023: Toro

Cari toro, questo primo giorno di primavera parte con un bellissimo romanticismo che resterà per tutta la giornata. L'amore decolla e ci sarà modo, per le coppie stabili, di dare un nuovo slancio alla relazione e ritrovare un po' di passione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi vi sentite un po' stressati, attenzione alle parole sia sul lavoro che a casa perché rischiate di scatenare qualche litigio. Meglio mantenere un profilo basso e tirare fuori un bel po' di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, oggi il cuore vi batte a mille e riuscirete a vivere forti emozioni con il partner. Sul lavoro riuscirete a fare di più e a ottenere anche una bella promozione.



