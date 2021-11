Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, c'è qualche dubbio d'amore e in questa giornata preferite non esporvi. Sul lavoro, invece, la giornata è abbastanza agitata e il consiglio è quello di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021: Toro

Cari toro, il fine settimana promette bene per l'amore e dovreste organizzare qualcosa di bello con il partner. Per quanto riguarda il lavoro potreste risolvere tutte le cose lasciate in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, il fine settimana vi travolgerà di sentimenti da condividere con il partner. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a ripartire dopo essere stati fermi per un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna entrerà nel vostro segno il 22 del mese e porterà nuove emozioni da vivere a pieno. Sul lavoro se ci sono pratiche in sospeso arriveranno finalmente soluzioni.



