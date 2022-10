Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, non buttate via un amore importante per qualche futile discussione. Sul lavoro ci vuole pazienza, non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Toro

Cari toro, avete bisogno di un po' di tempo in più per capire se la vostra storia d'amore ha un futuro o no. Sul lavoro tutto procede bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di fare progetti per il futuro in amore e sul lavoro continuate così perché state andando benissimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, c'è qualcosa che non sta funzionando il amore e necessita di un cambiamento. Sul lavoro tutto va come dovrebbe.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 ottobre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Leone

Cari leoncini, se vi state portando dietro un problema di coppia da diverso tempo, risolvetelo una volta per tutte. Sul lavoro non prendete decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Vergine

Cari vergine, oggi la fortuna è dalla vostra parte e aiuta sia in amore che sul lavoro. L'unico aspetto a cui stare attenti? Le finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Bilancia

Cari bilancia, in amore lasciatevi andare perché le stelle vi sostengono. Sul lavoro arrivano novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, l'amore oggi è un po' litigarello ma non è questo un motivo per interrompere una relazione. Sul lavoro attenzione alle decisioni che prenderete oggi.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 ottobre 2022 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Sagittario

Cari sagittario, oggi le stelle sono favorevoli e portano a fare nuovi incontri interessanti. Sul lavoro è arrivato il momento della rinascita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Capricorno

Cari capricorno, oggi potrete verificare la tenuta della vostra relazione. Sul lavoro potrete risolvere questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Acquario

Cari acquario, questo non è il momento migliore per l'amore quindi dedicatevi al lavoro che vi porterà grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2022: Pesci

Cari pesciolini, questa giornata non regala grandi emozioni ma nei prossimi giorni ci sarà modo di recuperare. Sul lavoro, invece, arrivano belle occasioni.