Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione a questa luna opposta che provoca un po' di nervosismo. Sul lavoro cercate di non fare tutto con la fretta perché rischiate di fare errori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2022: Toro

Cari toro, bello questo cielo per l'amore ma anche per le amicizie. Sul lavoro se avete seminato bene avrete modo di raccogliere tanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, con Giove a favore avrete modo di risolvere tutti i problemini d'amore. Sul lavoro ci vuole un po' di cura in più nelle cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, questa settimana è perfetta per fare delle scelte d'amore. Sul lavoro avete voglia di fare di più quindi, agite di conseguenza.



