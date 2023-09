Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, questa sarà una giornata di fuoco con la luna che inizia un transito importante in un segno amico. C'è una grande elettricità nell'aria e tanta voglia di fare. È arrivato il momento di rialzarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2023: Toro

Cari toro, questa seconda parte di settembre porta novità e anche nuove risorse, soprattutto se c'erano stati problemi di soldi. La stanchezza è ancora tanta ma inizia una bella fase di recupero. Le stelle aiutano sia in amore che sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata parte in modo molto interessante anche se nel pomeriggio torna qualche piccolo momento di down. Dovete capire cosa vi tormenta nel profondo. Nonostante siate persone molto loquaci, oggi non vi andrà di parlare molto ma presto le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2023: Cancro

Cari cancretti, inizia un periodo di recupero. Cercate di non chiudervi troppo anche se per vostra natura siete malinconici e riflessivi. In amore bisogna ritrovare un po' di passione.



