Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, dovete fare attenzione a qualche ex che potrebbe tornare a farsi vivo. Il sole non è del tutto favorevole e potrebbero esserci fraintendimenti con il partner. Sul lavoro c'è nervosismo, la cosa migliore da fare è essere chiari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Toro

Cari toro, se avete chiuso una storia da un po' di tempo avete una grande voglia di ricominciare. Sul lavoro se avete intenzione di cambiare ruolo fatelo pure ma sempre con il giusto criterio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, sono giornate interessanti queste per l'amore ed entro il 23 del mese potrete ricevere una bella risposta. Sul lavoro molto meglio i rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è nel segno e andrebbe sfruttata al massimo per vivere le emozioni. Sul lavoro c'è un po' di agitazione e anche in famiglia ci vorrà un po' di pazienza per gestire i parenti.



