Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, questo mercoledì è molto impegnativo sia dal punto di vista emotivo che pratico ma non scoraggiatevi. Per quanto riguarda il lavoro stringete i denti, le ferie sono dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore non siete del tutto soddisfatti ma dovreste cercare di capire dov'è il problema. Sul lavoro è una di quelle giornate dove tutto sembra andare storto, tirate fuori tutta la vostra pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, meglio non perdere la pazienza se non avete ancora il fidanzato e il lavoro dei sogni. Bisogna costruire i percorsi passo dopo passo e, per adesso, godetevi le feste.

non disperate se ancora non riuscite a vedere uno sbocco sicuro. Il lavoro vi farà compagnia anche durante le feste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, attenzione in amore perché c'è un po' di malcontento. Sul lavoro siete stimati da tutti, continuate così.



