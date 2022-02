Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 febbraio 2122 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore potrebbero esserci problemi ma nulla di non superabile, almeno entro il prossimo mese. Sul lavoro bisogna che vi mettiate in gioco. Questo è il momento giusto per far vedere chi siete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2022: Toro

Cari toro, oggi c'è bisogno di un po' di attenzione in più perché siete un po' agitati. Sul lavoro potrebbero esserci nuove proposte interessanti da valutare bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, queste giornate sono abbastanza complicate dal punto di vista dei sentimenti. Sul lavoro bisogna fare scelte importanti ma attenzione a qualche disputa legale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna non è più opposta quindi in amore va molto meglio. Sul lavoro sarebbe meglio non prendere decisioni affrettate ma entro la fine di maggio dovrete rivedere un accordo.



