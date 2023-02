Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata ci sarà modo di riscoprire un po' di passione nella vita di coppia. Sul lavoro è un periodo non proprio favorevole e potrebbero arrivare anche cambiamenti improvvisi, siate pronti a tutto, anche a cambiare città.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2023: Toro

Cari toro, oggi le stelle parlano di un momento di stasi prima della svolta che, però, arriverà verso maggio. Per ora è tempo di riflettere e pianificare in vista delle novità del prossimi mesi. Attenzione solo a qualche battibecco con qualcuno della bilancia o del cancro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata arriva qualche tensione nella coppia, attenzione. Sul piano lavorativo c'è tanto da fare ma entro l'arrivo della primavera arriveranno belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata torna un po' di agitazione nell'aria, attenzione a non riversarla tutta in amore. Sul lavoro potrebbe nascere qualche polemica, siate cauti con i colleghi.



