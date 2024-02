Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2024. Come andrà questa giornata di metà settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo mercoledì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 febbraio 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, fra oggi e venerdì piò accadere di tutto, in positivo però, quindi state tranquilli e aspettatevi solo belle sorprese perchè questo è un periodo che, pian piano, segna la vostra rinascita. Anche chi è stato male o ha avuto qualche acciacco fisico o un calo di forma, ora finalmente può recuperare. Possibile che a breve arrivino buone nuove, sia nel campo del lavoro che nella vostra vita personale. Fiducia e ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Toro

Cari toro, dovete ritrovare equilibrio con le persone che amate. In questo momento il lavoro vi porta pensieri e preoccupazioni e purtroppo questo si trasforma in tensioni che finite per portarvi anche tra le quattro mura di casa. Tra le coppie insomma, tira aria di martetta, mentre i single non si aspettino nulla dagli incontri che si fanno in questo periodo, perchè molto problabilmente saranno mordi e fuggi. Le storie migliori sono quelle in cui si va avanti alla giornata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, grande recupero per voi in questo cielo, sopratutto sull'amore che è il campo meglio illuminato in questi giorni. Chi ha vissuto una crisi di coppia sa perfettamente cosa fare: davanti ai rapporti irrecuperabili si trova la forza di tagliare per andare oltre. Se invece siete soli e nella vostra vita non c'è ancora il grande amore che desiderate, dovreste sfruttare queste stelle e guardarvi attorno e darvi da fare, perchè venere è molto attiva per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, oggi sentite forte una grande voglia di liberarvi di antichi schemi e di buttarvi alle spalle situazioni difficili nella vita sentimentale. C'è da dire che nonostante la vostra natura affettuosa e accudente a voi un amore piace che ci sia un pò di lotta, solo che negli ultimi tempi le battaglie sono state veramente troppe e voi siete alla ricerca di un pò di pace. Siate fiduciosi perchè orma la guerra è finita e le polemiche e le cause di litigi finalmente sono minori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Leone

Cari leone, state vivendo un momento molto particolare e molto agitato. Nelle situazioni del cuoree in generale nei rapporti si scatenano tante discussioni, in famiglia per esempio alcuni stanno combattendo con problemi di soldi o altre difficoltà che rendono la vita complicata e fanno crescere la tensione in casa. Sul lavoro riflettete bene e guardatevi attorno: ci sono scelte in vista da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, la fase più produttiva del vostro febbraio è finita e a questo punto dovremmo trovarvi tutti più soddisfatti. Molti di voi si stanno godendo, finalmente, una gran serenità in questo momento e dovete sfruttarla per prendervi il tempo che vi serve per riflettere e pensare a scelte importanti sul lavoro che dovrete fare a maggio. Ora che non avete la pressione dell'urgenza siete più lucidi e la vostra razionalità saprà indicarvi chiaramente la strada più utile per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, voi avete voglia di emozioni sincere in questo momento, ma non sempre avrete a fianco qualcuno che comprende o è all'altezza di questa esigenza. A decidere cosa fare però, dovrete essere voi che ormai sapete perfettamente quello che volete. Oggi state particolarmente attenti se avete rapporti con toro, leone e scorpione, che stanno vivendo un periodo faticoso. Cercate di non portarvi a casa le tensioni che nascono sul posto di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, voi odiate fare le cose due volte o trovarvi di fronte blocchi e problemi improvvisi. Eppure in questi giorni sembra capitarvi continuamente, di aver quasi raggiunto un obbiettivo e di essere delusi perchè di fronte a voi trovate l'ennesimo ostacolo da superare. dovete essere costanti e alimentare la vostra pazienza, perchè con questo cielo sono inevitabili i rallentamenti. Prudenza in amore, questi pianeti vi provocano e voi potreste dire qualcosa di cui poi potreste pentirvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, possiamo definire il vostro, in questo momento, un cuore libero e scatenato, finalmente vivete l'amore fino in fondo, esattamente come nel modo in cui vi guidano l'istinto e le emozioni, ed è una cosa bellissima. Attenzione alla forma fisica, siete sempre molto generosi con le vostre energie ma evitate gli strapazzi. Ogni tanto prendetevi del tempo per pensare a quello che vorreste cambiare o migliorare della vostra vita, possibili novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, mattina un pò faticosa per voi, ma con il passare delle ore la situazione migliora. Cautela nel rapporto con gli altri, percè oggi c'è un pò di nervosismo nell'aria e si rischia di fare danni anche per qualche parola di troppo, sopratutto in amore. Cercate di non farvi prendere dai nervi, di portare la pazienza e di evitare di vedere tutto nero, perchè un giorno di luna storta può capitare a tutti, ma si tratta di nubi passeggere che velocemente spariranno dal vostro cielo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, voi che amate la libertà e i nuovi incontri e le avventure, avete molte possivbilità che nella vostra vita arrivino nuovi amori in questo momento. Addirittura potreste vivere l'esperienza sconvolgente di un colpo di fulmine No ai dubbi sulle scelte di lavoro, sopratutto se qualcuno vi fa delle proposte molto importanti ed allettanti, non rinunciate solo per poca sicurezza, buttatevi e mettetevi voi stessi alla prova: le occasioni vanno sempre colte al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci,avete bisogno di comprensioni, affetto e finalmente lo avete capito e avete deciso di circondarvi solo di persone positive che possano arricchire il vostro percorso, non certo appesantirlo. Attenzione cuori solitari alle amicizie che nascono ora, che diventeranno ben più importanti, se vorrete, il mese prossimo. Insomma, questo cielo e queste stelle vi sostengono, cercate di sfruttare queste belle energie.