Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 21 gennaio 2024? Finalmente è arrivata la domenica, ma cosa possono aspettarsi i dodici segni zodiacali in questo giorno di libertà e relax? Chi riuscirà a godersi meglio il giorno di riposo e chi, invece, dovrà vedersela con la luna e altri pianeti storti che complicano le cose? Scopriamolo, come ogni mattina, con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 21 gennaio 2024, diramate dalle frequenze di Radio Lattemiele. Scopriamo quindi insieme nel dettaglio come andrà la domenica per i segni di aria, fuoco, acqua e terra, secondo l’astrologo più seguito d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, dire che questo è un perido calmo, proprio non si può perchè ci sono tante cose da fare. Se ancora non si è mosso nulla, muoviti tu con decisione. Attenzione a convincere la tua squadra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Toro

Cari toro, vi vedo sempre forte con questo bel cielo. Sta per tornare anche Venere a favore. Certo le sfide non mancano, anche perchè quando le cose vanno bene si rischia di attirare l'invidia. Le storie che nascono in questi giorni cresceranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, avete vissuto un inizio del mese confuso, ma la fase migliore è in arrivo. Ci vuole ancora attenzione sulle questioni economiche. In amore non è facile cancellare le ferite, ,ma impegnatevi a ritrovare la vostra caratteristica gioia di vivere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, indecisioni e nervosismo ancora per qualche giorno, poi le cose miglioreranno moltissimo.Probabilmente in questo momento dovete mettere in chiaro questioni di lavoro, ma a breve il peggio passerà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Leone

Cari leone, attenzione, mantienete un profilo basso in questo momento perchè tra un paio di settimane cose dette con leggerezza ora potrebbero rivoltarvisi contro e causare guai.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, questa fine di gennaio è molto bella e tanto è possibile per voi. Sicuramente siete stanchi di mettere toppe, di andare avanti senza l'aiuto degli altri, compresa la famiglia. Per fortuna siete determinati. In questi giorni vi sentite un pò travolti dagli eventi perchè vi si richiede di agire in velocità senza pensare troppo come piace a voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, c'è un piccolo calo. Chi ha fatto importanti scelte di lavoro deve terner presente che ci vuole il tempo per un nuovo assestamento. Attenzione in amore perchè c'è rischio di provocazioni: non ci cadete, fatevi scivolare tutto addosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, i pianeti sono favorevoli per l'amore. Le spese e i contratti rappresentano ancora complicazioni, ma guardate con fiducia al futuro e concentatevi sui sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario,le trasgressioni in questo momento vi possono attrarre. Qualche compromesso necessario con Pesci e Gemelli, in questo momento siete un pò insofferenti a chi risulta troppo invadente nelle vostre scelte, anche se lo fa in buona fede.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, le vittorie per voi, piccole e grandi, sono dietro l'angolo. Dovete circondarvi di persone complici e valide. Buone opportunità per l'amore, sia per chi cerca una persona nuova, sia per chi vuole recuperare un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, siete in balia di grandi eventi e venti. C'è chi fa un passo avanti e due indietro. Un progetto nato in maniera sperimentale sarà fortunato.In amore le cose vanno migliorando e sembra che ci siano molte meno preoccupazioni da affrontare rispetto a dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, state riprendendo quota. Se avete chiuso una storia da poco state vivevndo un momento di ribellione, ma probabilmente, questa fase passerà e presto sentirete di nuovo il richiamo dell'amore. Chi ha un'attività in proprio ha una piccola soddisfazione in arrivo.