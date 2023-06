Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi vi vede un po' nervosi, soprattutto nei rapporti con qualcuno del cancro, del capricorno o dell'acquario, Aspettatevi più voglia di fare in questa seconda parte del mese che vede favoriti anche quelli che dovranno affrontare un esame. Non perdetevi nei vostri pensieri, è il momento anche di divertirsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2023: Toro

Cari toro, oggi dovrete verificare la tenuta di un amore e chiarire con il partner se avete la sensazione che sia poco onesto con voi. Dal punto di vista lavorativo meglio non sottovalutare i colleghi che sono più competitivi del previsto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore torna una bella intesa con il partner e i single del segno potranno anche fare incontri molto passionali. Approfittate di questo momento di fortuna. Sul lavoro Saturno è contrario quindi attenzione all'aspetto finanziario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 giugno 2023: Cancro

Cari cancro, Venere favorevole fa tornare la passione nella vostra vita. Godetevi il momento e siate più comprensivi con gli altri. Dal punto di vista lavorativo riuscirete a concludere progetti e ottenere molto. Attenzione solo allo stress accumulato.



