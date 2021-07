Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, oggi la luna è in ottimo aspetto ed è in grado di aginare qualsiasi tipo di tensione accumulata in questi giorni. Sul lavoro siete impegnati, forse anche un po' troppo.

Cari toro, oggi questo cielo parla d'amore. La situazione sentimentale, infatti, ha subito un forte miglioramento rispetto all'inizio del mese. Per quanto riguarda il lavoro, invece, c'è tanto nervosismo nell'aria. Cercate di tenerlo sotto controllo. Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021: Gemelli Cari gemelli, oggi questa giornata inizia un po' sottotono ma niente di troppo grave. Sul lavoro questo è un momento interessante e ottimo per fare il punto della situazione. Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, questa giornata inizia bene per l'amore ma attenzione a domani e venerdì perché potrebbe emergere qualche problema. Sul lavoro, l'umore è altalenante e questo dipende anche da chi vi gira intorno. Circondatevi da persone giuste per voi.