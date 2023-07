Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione perché ci sono delle tensioni nell'aria soprattutto in ambiente lavorativo. Tutta colpa di una grande stanchezza e di qualche cambiamento improvviso da dover affrontare. Cercate di non cedere alla rabbia e in amore attenzione alle complicazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2023: Toro

Cari toro, questo è un oroscopo importante ed entro la fine dell'anno arrivano belle soddisfazioni quindi pazientate. Attenzione alla sfera economica e in amore si potrà risolvere un problema.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata vi vede un po' sottotono e potreste arrabbiarvi per un nulla. Attenzione alle discussioni con gli amici e in famiglia dove il clima è abbastanza agitato. In amore è meglio parlare solo se strettamente necessario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, belle queste giornate in cui siete favoriti dalle stelle. C'è ancora un po' di stanchezza ma le cose vanno decisamente meglio rispetto all'ultimo periodo. Venere è neutrale quindi non aspettatevi grandi emozioni.



