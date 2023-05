Oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, questa domenica parte con un bel sole e una bella luna che vi rendono più aperti verso gli altri e desiderosi di condividere le emozioni. In amore c'è un netto miglioramento e sul lavoro ci sarà modo di fare di più ma oggi riposatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2023: Toro

Cari toro, con Giove nel segno ci saranno un po' di cambiamenti da affrontare nella vostra vita, soprattutto quella lavorativa ma non per forza è un male. In amore si potranno fare passi in avanti e ufficializzare una storia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi vi sentite una certa responsabilità nel dover prendere delle decisioni importanti e nel doverlo fare da soli. I pianeti che regolano l'amore sono abbastanza neutrali quindi nessuna novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, la prima parte dell'anno è stata particolarmente pesante ma adesso arriva il bello. Anche chi chiuderà un rapporto di collaborazione avrà nuove proposte da cogliere al volo. Per l'amore oggi c'è un ottimo cielo.



