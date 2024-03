Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 21 marzo 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 21 marzo 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata! Il sole è entrato nel vostro segno da ieri, questo vuol dire che all'orizzonte arrivano nuove opportunità, bel cielo per le coppie che vogliono affrontare iniziative importanti. Attenzione solo ai soldi, perchè mercurio porta spese aggiuntive: forse per la casa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Toro

Cari toro, per voi è finalmente arrivato un momento di recupero dopo la fase pesante di fine febbraio e inizio marzo. Chi in queste settimane ha vissuto una separazione se ne fa ormai una ragione e fa bene perchè in questo momento sno molto favoriti nuovi incontri. Il lavoro è ben protetto da Giove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, situazione astrologica molto agitata per l'amore. Forse avete a che fare con chi non ve la racconta giusta, vorreste avere più attenzioni, o addirittura i vostri desideri non sono corrisposti. Non c'è nula da fare in quel caso, se non accettare la siutazione. Molte coppie in crisi saranno alle prese con la ricerca di un accordo su questioni patrimoniali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, questa situazione astrologica rimane veramente molto intrigante per voi. Venere ha finalmente scatenato la vostra voglia di amare, anche senza stare male e soffrire! Vi consiglio di lasciarvi andare alle emozioni, soprattutto se, per una volta, le situazioni non sono complicate. Questo cielo è ottimo per tutto il weekend, ma sopratutto sabato

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Leone

Cari Leone, questo cielo vi permette di fare in questi giorni preziosi nuovi incontri, non solo per i cuori solitari, ma sopratutto utili in campo lavorativo grazie a uno splendido mercurio. In questo momento evitate battaglie d'amore, non è il caso di discutere, la situazione migliorerà a breve. I nuovi progetti molto sostenuti e favoriti da queste stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, in questo vostro cielo c'è veramente tanta confusione. Questo è un periodo molto agitato, sopratutto per i rapporti personali, amore e famiglia, ma d'altronde la vostra testa è altrove. Il lavoro chiama, ma preparatevi perchè potrebbero arrivare cambiamenti che vi lasceranno all'inizio un pò spiazzati forse, su accordi e posizioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, si inizia a intravedere finalmente qualche novità positiva nel vostro cielo, ma c'è ancora molto da sistemare nella vostra vita, non è possibile più fare finta di niente. Dovete darvi da fare, perchè a breve vedo per voi un nuovo progetto di vita che però vi costerà fatica e denaro. Ad aprile sarete chiamati a mettere a posto i conti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, volete dedicarvi finalmente all'amore anche se qualcuno è reduce dalle delusioni, ma attenzione perchè, oltre a questa bellissima venere che già vi sostiene da giorni, tra poche ore arriva anche marte pronto a regalarvi forza e a far rinascere in voi la passione. Le giornate del fine settimana saranno bellissime per i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, se avete dubbi sul vostro rapporto di coppia, se state vivendo una crisi, o forse solo un fisiologico momento di stanca, prudenza e attenzione a non buttare tutto all'aria, perchè in questo weekend prendete le cose veramente troppo di petto, e potreste a breve pentirvi di eventuali reazioni esagerate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, in questo momento siete provati da attese estenuanti che vi stressano molto. Sul lavoro, se vi siete resi conto che ci sono persone che remano contro vi sentite sotto pressione, tutta questa insofferenza fa parte di un cambiamento lavoro e di vita che è in corso, ma non vi preoccupate perchè si cade in piedi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, molti stanno vivendo un amore importante, soprattutto chi ha finalmente abbandonato le illusioni di poter conquistare qualcuno non interessato. Il mare è pieno di pesci, guardate oltre. Questo cielo diventa man mano migliore anche per lavoro e per le nuove proposte che potreste ricevere, attenzione al denaro però, o servono più soldi o ne stanno uscendo più del dovuto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 marzo 2024: Pesci

Cari Pesci, è veramente tanta in questo momento la vosta voglia di amare, vedo progetti di convivenza, matrimoni, nuova vita. Novità belle anche sul lavoro, quindi fatevi avanti. Fine mese importante per firmare nuovi vantaggiosi accordi da chiudere comunque assolutamente entro maggio.