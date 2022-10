Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, le stelle spingono a fare nuovi incontri che potranno diventare qualcosa di speciale. Sul lavoro è il momento di stare a guardare invece che agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2022: Toro

Cari toro, la luna aiuta a risolvere qualche piccolo problema d'amore. Sul lavoro state più attenti a non commettere qualche errore di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, non siate frettolosi nelle decisioni d'amore, pensate bene a cosa volete. Sul lavoro avrete modo di fare una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, oggi avrete modo di recuperare il terreno perso in amore e sul lavoro potrebbe esserci qualcuno che trama alle vostre spalle ma non dategi troppo peso.



