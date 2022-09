Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, con questa bella luna ci sarà modo di vivere tantissime emozioni. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento ma prima bisogna fare un piano ben preciso d'azione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2022: Toro

Cari toro, c'è un bel po' di stanchezza che si sta riversando anche in amore. Sul lavoro mettetevi in pausa per un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli tutto procede al meglio, soprattutto sulla sfera dei sentimenti. Sul lavoro meglio non farsi prendere dall'ansia di volere tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, non abbiate paura di lasciarvi andare in amore e sul lavoro c'è bisogno di più impegno, soprattutto se nel vostro team c'è qualcuno del leone o dello scorpione.



