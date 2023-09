Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, la luna di oggi è favorevole quindi lasciatevi andare in amore perché le stelle vi daranno una mano. Questo è un cielo importante non solo per l'amore ma anche per il lavoro. Attenzione solo a non essere troppo frettolosi nelle scelte perché la fretta è cattiva consigliera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2023: Toro

Cari toro, bella questa giornata che vi permette di ricaricare un po' le batterie e prendervi cura di voi. Sta per arrivare un weekend importante, specialmente per i sentimenti, quindi conservate le energie per il fine settimana e organizzate qualcosa di speciale con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2023: Gemelli

Cari Gemelli, date spazio a tutta la vostra creatività. Ottimo periodo per chi lavora in campo artistico o creativo dove arrivano belle possibilità di affermarsi. In amore, invece, bisogna essere più chiari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2023: Cancro

Cari Cancro, siete un po' preoccupati in questo ultimo periodo, specialmente sui soldi che sembrano un po' mancare. Abbiate pazienza perché ci sarà modo di fare di più e avere anche belle soddisfazioni. In amore c'è qualche piccola sfida da affrontare.



