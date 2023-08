Oroscopo Paolo Fox oggi 22 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, la favorevole Luna permette di pensare a nuovi progetti, da mettere poi in atto da settembre. Siete forse rimasti delusi da qualcuno: la vostra generosità non è stata sempre ripagata, come invece vi aspettavate. Una fase di stallo in campo sentimentale: bisogna armarsi di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 agosto 2023: Toro

Cari toro, l'aspetto e conomico e professionale rivela perplessità e ansie; anche per questo l'inizio di questa settimana appare piuttosto fiacco. Nel caso dovessero emergere imprevisti familiari o sentimentali non bisogna essere precipitosi: recuperare qualche energia prima di intervenire con decisione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa fase di agosto è indispensabile per recuperare le energie perse per strada; anche se coloro che hanno attività o responsabilità lavorative pensano che si può fare qualcosa di più per ottenere i risultati desiderati. In campo sentimentale qualcuno si è allontanato dal partner - emotivamente o fisicamente - ma è raccomandabile parlare con maggiore chiarezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, dopo un weekend di stress e agitazione i residui si fanno sentire. Adesso bisogna però recuperare le forze e a tutti coloro che possono partire è raccomandabile qualche giorno di distacco dalla routine quotidiana. Bisogna mostrarsi un po' più generosi con gli altri, dare qualcosa in più alle persone che vi vogliono bene.



