Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, la luna illumina il vostro segno e ci rende più positivi che mai oggi. Sfruttate questo momento per fare qualcosa di bello con il partner e circondarvi di persone altrettanto positive. Sul lavoro c'è tanto da fare ma presto sarete ripagati per lo sforzo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi vi vede emotivamente più stabili quindi godetevi questo momento di relax e sul lavoro dovrete tirare fuori tutte le vostre doti persuasive per convincere gli altri della validità di un vostro progetto e ci riuscirete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, l'amore torna a regalare belle emozioni, soprattutto per chi è in una relazione stabile. Sul lavoro sono in arrivo grossi cambiamenti che da un lato stravolgeranno la vostra routine ma dall'altro vi faranno fare un bel salto di carriera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, questa giornata è un po' faticosa dal punto di vista lavorativo dove ci saranno un po' di problemi da dover risolvere. In amore tutto procede bene ma lo stress accumulato potrebbe portare a qualche piccolo litigio.



