Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 22 aprile 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 22 aprile 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buon inizio settimana! Queste stelle di lunedì sono così forti che vi rendono la vita vorticosa, senza un attimo di respiro, ma è necessario rallentare e recuperare un pò di energia e tranquillità. Cercate solo di gestire le cose con più calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Toro

Cari toro, tra fine maggio e metà di giugno dovrete prendere una decisione definitiva su un progetto. Dovete accettare i cambiamenti, non solo vostri ma degli altri, collaboratori, colleghi, capi ecc. Intanto pensate all'amore, la fiamma dei sentimenti si risveglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, si potrebbe dire che un'esistenza sola a voi non basta per tutte le cose che volete fare. Siete sempre impegnati in nuovi progetti, e fate bene. Venere sarà a breve molto attiva, quindi cuori solitari guardatevi attorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, oggi già avete un bel sole favorevole, venere torna a sorridervi dal 29 aprile, quindi anche chi ha dovuto combattere festeggerà una bella vittoria. Il cuore ricomincia a battere e la vostra riscossa sarà pian piano inarrestabile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Leone

Cari Leone, oggi per voi c'è una bella luna, la settimana parte bene. Siete particolarmente magnetici e venere vi regala una grande luce a tanto fascino tutto da sfruttare, anche a fini professionali. Pretendete chiarezza in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, non fermatevi, pensate a nuovi progetti, concentratevi sulle nuove sfide perchè questo cielo porta successo. C'è anche la possibilità di tornare a parlare di amore, le coppie che si sono allontanate si riavvicinano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, finalmente per voi c'è un cielo più sereno, scaricate chi crea problemi, chi vi intossica la vita, date retta alla vostra voglia di leggerezza e libertà, basta situazioni cupe e complesse. Anche trasferimenti sono possibili per qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, una prova è in arrivo per voi da qui alla metà di maggio. Sarà un esame, un test sulla tua forza. In amore discutete subito quello che non va, perchè dal 29 aprile con venere in opposizione tutto sarà più complesso. Sei pronto all'azione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, guardate avanti:le crisi del passato vanno superate. C'è amore nell'aria, un amore possibile a qualsiasi età. Sentite un grande desiderio di protagonismo, maggio darà un mese fortunato per tutte le questioni legali e di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno,il vostro umore oggi non è proprio al top. Siete persone dirette e vorreste sincerità da chi vi circonda, ma ultimamente non riuscite ad averla e questo vi crea dubbi e vi innervisisce. La vostra capacità di fare raddoppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, venere e mercurio, se volete, vi portano grandi storie e incontri interessanti, ma non dite ti amerò per sempre, perchè a maggio le carte in tavola cambieranno, quindi attenzione nel rapporto con gli altir. Sul lavoro possibile un cambiamento a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, rle esponsabilità sono tante, accordi da chiudere, in amore tanti miglioramenti in arrivo, occasioni per i single, ritorno di fiamma per le coppie. La vacanze ideali (e romantiche) per voi sono a luglio. Questo cielo vi regala emozioni profonde.