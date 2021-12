Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, sole e Venere dissonanti portano un po' di scompiglio nella vita privata, mantenete una certa prudenza nei rapporti con il partner. Sul lavoro non aspettatevi nuovi progetti prima dell'arrivo della primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Toro

Cari toro, in amore questa giornata porta qualche distrazione di troppo. Meglio fare attenzione. Sul lavoro occhio alle spese perché le uscite ultimamente sono un po' più delle entrate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore vi sentite pieni di voglia di fare quindi organizzate qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro scegliete bene le persone da avere nel vostro team.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore potreste sentire un po' di distanza dal partner quindi cercate di riavvicinarlo in qualche modo. Sul lavoro al bando le agitazioni.



Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore le emozioni saranno alle stelle grazie a una bellissima luna nel segno. Sul lavoro aspettatevi belle novità che arriveranno con inizio anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Vergine

Cari vergine, il cielo di oggi regala belle emozioni, approfittatene. Sul lavoro, invece, ci sono questioni economiche che andrebbero affrontate e risolte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Bilancia

Cari bilancia, la luna non è più contraria quindi potrebbe esserci un riavvicinamento in amore. Sul lavro bisogna impegnarsi di più e fare anche delle scelte radicali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, la giornata favorisce i sentimenti e chi è single deve guardarsi più intorno. Sul lavoro ci sono Giove e Saturno contrari che vi mettono un po' i bastoni fra le ruote.



Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Sagittario

Cari sagittario, bello questo cielo per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro bisogna cercare di tenere lontane le persone che parlano solo di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Capricorno

Per i capricorno questa giornata fa trovare soluzioni a conflitti nati di recente in amore. Sul lavoro bisogna portare avanti i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Acquario

Cari acquario, in amore ci vuole prudenza perché la luna è dissonante e fa qualche dispetto alle coppie. Sul lavoro attenzione perché qualcuno potrebbe ostacolare la vostra ascesa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021: Pesci

Cari pesciolini, questo periodo natalizio è un po' agitato in amore ma cercate di non alimentare le polemiche. Sul lavoro se arrivano proposte accettatele senza pensarci troppo.