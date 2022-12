Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché oggi non siete molto convinti dei vostri sentimenti, soprattutto nella prima parte della giornata. Sul lavoro ci sono ancora un po' di questioni irrisolte ma non fatevi prendere dal nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2022: Toro

Cari toro, purtroppo non avete ancora trovato l'amore della vostra vita ma non disperate, godetevi comunque l'affetto dei vostri cari durante le feste. Sul lavoro tutto procede bene anche se avete sempre voglia di fare di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, c'è qualcosa che non vi sta permettendo di lasciarvi andare in amore, cercate di capire da dove deriva questo blocco. Sul lavoro tutto resta solido.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore non ci sono ancora certezze assolute anche se il nuovo anno porterà nuove certezze. Sul lavoro siete soddisfatti ma non è ancora arrivato il vostro momento di brillare.



