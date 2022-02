Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 febbraio 2222 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore se avete un confronto in programma sarebbe meglio aspettare 24 ore. Sul lavoro fate solo quello che riuscite a fare ed entro aprile molte cose cambieranno e riuscirete a recuperare terreno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2022: Toro

Cari toro, la giornata di oggi inizia un po' sotottono in amore. Attenzione alle crisi di coppia. Sul lavoro, invece, va meglio del solito quindi godetevi questo momento di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, la giornata di oggi è molto interessante per i sentimenti quindi organizzate qualcosa di bello. Sul lavoro arrivano novità anche se Giove continua a essere contrario e a provocare qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, le stelle di oggi favoriscono l'amore e ve la meritate tutta questa serenità. Sul lavoro entro metà anno le cose cambieranno quindi iniziate a fare delle scelte già da ora.



